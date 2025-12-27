Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжники Горбунов и Пантрина выиграли спринты на пятом этапе Кубка России

У мужчин в тройку призеров также вошли Сергей Ардашев и Константин Тиунов, у женщин — Ксения Шорохова и Анастасия Фалеева.

Источник: РБК Спорт

Иван Горбунов стал победителем личного спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Кирово-Чепецке.

В финальном забеге Горбунов показал результат 3 минуты 5,50 секунды.

Вторым стал Сергей Ардашев (отставание 0,05 секунды), третьим — Константин Тиунов (+0,27).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов пропускает этап из-за болезни.

В женском спринте победу одержала Елизавета Пантрина (3.35.49), опередившая Ксению Шорохову (+0,38) и Анастасию Фалееву (+0,70).