Бородавко сообщил, что у Большунова гонконгский грипп: «Не знаю, сколько времени займет восстановление»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов заболел распространенным штаммом гриппа А (Н3N2), называемым «гонконгским».

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Большунов пропустит пятый этап ФосАгро Кубка России по лыжным гонкам в Кирово‑Чепецке.

— Я думаю, что Александр сделает все, чтобы как можно быстрее восстановиться и вернуться в строй. А как это получится, никто не знает. Сейчас все болеют по-разному. Кто-то на четвертый день уже стоит на лыжах, кто-то по 10 дней проводит в постели. Надо, чтобы он полноценно выздоровел, и уже потом вернулся к тренировочному процессу.

— У него популярный сейчас гонконгский грипп?

— Да, верно. Поэтому не знаем, сколько времени займет восстановление, — цитирует Бородавко «Матч ТВ».