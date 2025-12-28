Ричмонд
Клебо и Шистад победили в спринте на «Тур де Ски» в Тоблахе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Кристине Шистад одержали победы в спринтерских гонках свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

Источник: Спорт РИА Новости

Клебо в мужском спринте преодолел дистанцию за 2 минуты 28,82 секунды. Вторым стал его соотечественник Ларс Хегген (отставание — 0,13 секунды), тройку лидеров замкнул еще один норвежец Оскар Вике (+0,8).

Шистад в женской гонке показала время 2 минуты 49,79 секунды. Второй финишировала немка Колетта Ридзик (+0,24), третьей — шведка Майя Дальквист (+0,35).

Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев выбыли из борьбы на стадии квалификации.

Данная гонка идет в зачет четвертого этапа Кубка мира. 29 декабря участники «Тур де Ски» пробегут индивидуальную гонку классическим стилем на 10 км. Многодневка завершится 4 января.

В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.