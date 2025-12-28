Ричмонд
Губерниев назвал русскую лыжницу, которой нет равных в мире: «Если бы не наделала глупостей, могла получить статус»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лыжница Алина Пеклецова могла бы получить нейтральный статус, если бы не наделала глупостей.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Пеклецова стала победительницей скиатлона (10+10 км) на 5- этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«Если бы лыжница Алина Пеклецова со своим окружением чуть больше года назад хорошо подумала, не наделала ненужных глупостей и вообще чуть лучше соображала, могла бы получить статус, как Непряева и Коростелев, и айда на Олимпиаду! В горах Пеклецова — машина, и равных ей в целом мире нет, но увы и ах! Спортсмены, ума вам и мудрости! И не окружайте себя дураками!» — написал Губерниев в телеграм-канале.