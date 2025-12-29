Ричмонд
Савелий Коростелев: «Не чувствую дополнительного давления от внимания СМИ. Это все часть моей работы»

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, как справляется с вниманием СМИ на «Тур де Ски».

Источник: Спортс"

«Я, безусловно, рад быть здесь; здорово принимать участие в моем первом “Тур де Ски”. Я не думаю, что рассчитываю на одну конкретную гонку, а скорее на то, что смогу поддерживать хороший уровень на протяжении всего соревнования и хорошо выступить в общем зачете “Тура”. Моя любимая гонка? Завтрашняя.

Я не чувствую никакого дополнительного давления от внимания СМИ. Меня не беспокоит общение с журналистами. В конечном счете, это все часть моей работы. Конечно, когда меня спрашивают о политике, я всегда даю один и тот же ответ: не спрашивайте меня об этом.

Егор Сорин здесь, среди зрителей. Он был со мной в эти дни подготовки, но, очевидно, у него нет аккредитации.

У нас дома 30 или 35 гонок за сезон. Устюгов не всегда присутствует, а Большунов участвует во всех этапах. Я несколько раз побеждал его за эти годы. Его форма? Не самая лучшая на данный момент. Лучший российский лыжник сегодня? Ардашев", — сказал Коростелев.