Тренер Коростелева Сорин присутствует на «Тур де Ски» в качестве зрителя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, что присутствует на многодневке «Тур де Ски» в качестве зрителя, а не тренера лыжника Савелия Коростелева.
«Тур де Ски» проходит в Италии с 28 декабря по 4 января. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
«Я просто зритель», — цитирует Expressen ответ Сорина на вопрос о его присутствии в Италии.
На замечание журналистов о том, что Сорин является тренером Коростелева, он ответил: «Да, но только за пределами соревновательной зоны. Здесь я просто зритель, так как у меня нет нейтрального статуса, я не получил аккредитацию. Поэтому мне нельзя находится, например, вдоль трассы», — сообщил специалист.
Сорин добавил, что иностранцы положительно реагируют на его присутствие: «Все было хорошо. Никаких проблем вообще. Все здороваются».