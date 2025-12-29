Коростелев стал девятым в гонке на 10 км на «Тур де Ски»

РИМ, 29 декабря. /ТАСС/. Российский лыжник Савелий Коростелев занял девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском Тоблахе.
Россиянин показал результат 22 минуты 50,6 секунды, отстав от лидера на 39,6 секунды. Победу одержал норвежец Маттис Стенсхаген (22 минуты 11 секунд), вторым стал норвежец Йоханнес Клебо (отставание 8,9 секунды), третьим — норвежец Эмиль Иверсен (+10,1).
Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Российский лыжник выступает на турнире в нейтральном статусе. Ранее на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсмен завоевал четыре лицензии на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Тур де Ски» проходит с 28 декабря по 4 января в Италии и является частью Кубка мира сезона-2025/26. Следующая гонка пройдет 31 декабря.