Коростелев стал девятым в гонке на 10 км на «Тур де Ски»

Коростелеву 22 года, он является двукратным чемпионом мира среди юниоров, двукратным чемпионом России и многократным призером первенств страны. Российский лыжник выступает на турнире в нейтральном статусе. Ранее на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе спортсмен завоевал четыре лицензии на участие в Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.