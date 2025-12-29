Ричмонд
Русская лыжница страдает на мировых стартах после возвращения. Но Непряева и в России не блистала

В разделке в Италии только 27-е время.

Источник: ТАСС

Дарья Непряева продолжает международный путь на лыжной многодневке «Тур де Ски».

В итальянском Тоблахе первый старт у россиянки не задался. Спринт коньком закончился для Непряевой на стадии квалификации. Там она заняла 34-е место. О том, довольна ли Дарья собой, неизвестно, так как никаких публичных заявлений от нее не было. Но объективно такая далекая позиция — точно не максимум для талантливой спортсменки.

Следующей проверкой себя относительно мировой элиты стала разделка на 10 км классическим стилем.

Там Непряева получила ранний стартовый номер и ориентироваться ей было особо не на кого.

На разгоне лыжница была осторожна и никуда не торопилась, потому что в этом не было смысла. Отсечку в 1,7 км Дарья прошла с лучшим временем. Шведка Маэрта Росенберг была смещена с первой позиции.

Добиться увеличения отрыва Непряевой к 3 километрам не удалось. Норвежка Ева Ингебригтсен привезла сопернице 2,3 секунды. К середине дистанции преимущество Ингебригтсен увеличилось до 10 секунд.

Затем Непряева пропустила вперед еще одну оппонентку — немку Катерину Зауэрбрай. Поднажать и вернуть себе промежуточное лидерство у россиянки не вышло. За пару километров до финиша Непряева капнула еще 4 секунды норвежке. Итоговый выигрыш Ингебригтсен над Дарьей составил 20 секунд.

Некоторое время Непряева побыла третьей, но затем ее оттеснили на 27-е место. Победительница разделки Астрид Слинн из Норвегии оказалась быстрее Дарьи на 1 минуту 22 секунды.

Второе место заняла австрийка Тереза Штадлобер. Замкнула тройку американка Джессика Диггинс.

Виктория Дмитриева