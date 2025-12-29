Русская лыжница страдает на мировых стартах после возвращения. Но Непряева и в России не блистала

В итальянском Тоблахе первый старт у россиянки не задался. Спринт коньком закончился для Непряевой на стадии квалификации. Там она заняла 34-е место. О том, довольна ли Дарья собой, неизвестно, так как никаких публичных заявлений от нее не было. Но объективно такая далекая позиция — точно не максимум для талантливой спортсменки.