Норвежский чемпион Игр возмутился приездом тренера Сорина на «Тур де Ски»

Сорин не получил нейтральный статус от международной федерации (FIS) и приехал в итальянский Тоблах в качестве зрителя. Савелий Коростелев, выступающий на «Тур де Ски», сказал, что Сорин ему помогает советами, но за пределами стадиона.
«Вот что происходит, когда вы начинаете открывать дверь для россиян, — сказал Вальнес. — Их вообще не должно здесь быть».
Вальнес отметил, что выступает не персонально против кого-то.
Другой лыжник, британец Эндрю Масгрейв, напротив, заявил, что Коростелеву нужен тренер и он не может сам чинить себе лыжи, поэтому надо постараться «вести себя как люди».
В FIS, комментируя присутствие Сорина, заявили, что не могут контролировать, кто находится среди зрителей.
Коростелев в понедельник занял девятое место в гонке с раздельным стартом.