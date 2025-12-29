Ричмонд
Норвежский чемпион Игр возмутился приездом тренера Сорина на «Тур де Ски»

Норвежский чемпион Олимпиады в Пекине в командном спринте Эрик Вальнес, комментируя появление на «Тур де Ски» тренера сборной России Егора Сорина, заявил TV2, что россиян там «вообще не должно быть».

Источник: Getty Images

Сорин не получил нейтральный статус от международной федерации (FIS) и приехал в итальянский Тоблах в качестве зрителя. Савелий Коростелев, выступающий на «Тур де Ски», сказал, что Сорин ему помогает советами, но за пределами стадиона.

«Вот что происходит, когда вы начинаете открывать дверь для россиян, — сказал Вальнес. — Их вообще не должно здесь быть».

Вальнес отметил, что выступает не персонально против кого-то.

Другой лыжник, британец Эндрю Масгрейв, напротив, заявил, что Коростелеву нужен тренер и он не может сам чинить себе лыжи, поэтому надо постараться «вести себя как люди».

В FIS, комментируя присутствие Сорина, заявили, что не могут контролировать, кто находится среди зрителей.

Коростелев в понедельник занял девятое место в гонке с раздельным стартом.