Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус от FIS

FIS выдала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще пятерым спортсменам из России, сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили фристайлисты Никита Андреев, Никита Новицкий и Светлана Иванова, сноубордист Илья Хуртин и прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков. В список также вошли старший тренер сборной России по фристайлу Николай Шимбуев (могул и парный могул) и тренер Юрий Зукаль.

В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.