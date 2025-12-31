Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку у тренера российских лыжников Егора Сорина из-за отсутствия у него нейтрального статуса, сообщает Aftonbladet.
Издание опубликовало фотографию Сорина на многодневке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе за рулем машины для лиц, имеющих аккредитацию FIS для нейтральных атлетов и персонала. Тренер на данный момент не получил нейтральный статус.
Ранее лыжница Ксения Шорохова сообщила, что Сорин присутствует на этапах Кубка мира в качестве зрителя и может появляться в местах, где не требуется наличие аккредитации.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.