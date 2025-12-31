Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренеру российских лыжников запретили парковаться на этапе Кубка мира

FIS запретила тренеру Сорину парковаться на этапе КМ без нейтрального статуса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отозвала разрешение на парковку у тренера российских лыжников Егора Сорина из-за отсутствия у него нейтрального статуса, сообщает Aftonbladet.

Издание опубликовало фотографию Сорина на многодневке «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе за рулем машины для лиц, имеющих аккредитацию FIS для нейтральных атлетов и персонала. Тренер на данный момент не получил нейтральный статус.

Ранее лыжница Ксения Шорохова сообщила, что Сорин присутствует на этапах Кубка мира в качестве зрителя и может появляться в местах, где не требуется наличие аккредитации.

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В общей сложности нейтральный статус от FIS получил 21 российский спортсмен.