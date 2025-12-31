Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев отреагировал на падение Коростелева на «Тур де Ски»

Журналист Дмитрий Губерниев поддержал лыжника Савелия Коростелева, который упал в гонке на 5 км, которая прошла в рамках «Тур де Ски», передает «Матч ТВ».

Источник: Пресс-служба ТНТ

«Вставай и падай, падай и вставай, но не падай духом», как было в одной песне. Надеюсь, Савелий будет идти по нарастающей. Сталь закаляется именно так, из огня да в полымя", — сказал Губерниев.

Коростелев занял 64-е место.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.