Непряева заняла восьмое место в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Непряева провела пятую гонку на соревнованиях под эгидой международной федерации (FIS) после получения нейтрального статуса. На этапе Кубка мира в швейцарском Давосе он не прошла квалификацию в спринте и стала 20-й в гонке на 10 км свободным стилем. В спринте на «Тур де Ски» она также не пробилась в ¼ финала, а в гонке на 10 км классическим стилем заняла 27-е место.