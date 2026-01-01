Первый лыжный старт 2026 года: Коростелев устроил погоню за норвежской звездой на «Тур де Ски»

Их тех, кто был выше Коростелева и компании, никому не удалось даже помечтать о том, чтобы подойти вплотную к Клебо. Задел норвежца составлял больше минуты. Победу в гонке и лидерство в рамках всей многодневки он не собирался отдавать никому. Интрига сохранялась только в борьбе за серебро и бронзу. Хегген и Амундсен задолго до финиша уступили свои позиции шведу Эдвину Ангеру и норвежцам Эмилю Иверсену и Маттису Стенсхагену. Также рядом с ними бежали итальянец Федерико Пеллегрино, американец Гас Шумахер и австриец Бенджамин Мозер.