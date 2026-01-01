Первый лыжный старт 2026 года: Коростелев устроил погоню за норвежской звездой на «Тур де Ски»

У лыжников на «Тур де Ски» нет паузы на новогодние праздники. Сразу же после встречи 2026-го они продолжили бороться за главные призы многодневки.
Первой гонкой нового года для них стал пасьют на 20 км классикой.
Норвежец Йоханнес Клебо перед отъездом в Валь-ди-Фьемме сделал себе к последней гонке в Тоблахе приличный задел относительно соперников. В пасьюте его ближайшие преследователи и коллеги по сборной — Ларс Хегген и Харальд Амундсен — проигрывали 45 и 57 секунд соответственно.
Савелий Коростелев из-за падения в хит масс-старте не смог подтянуться повыше к норвежцу в общем зачете, поэтому ушел на старт 20-километровки с отставанием в 1 минуту 51 секунду от Клебо. И работать ему предстояло рядом с Пертту Хювариненом из Финляндии, Эндрю Масгрейвом из Великобритании, Уго Лапалю из Франции и другими спортсменами, которые были не так далеко от россиянина.
Клебо начал довольно бодро. Из-за этого его преимущество от Хеггена и Амундсена начало постепенно увеличиваться. Коростелев также не стал себя беречь и бросился в погоню за одним из топовых классистов мировых лыж — финном Ииво Нисканеном. И к 5-километровке Савелию это удалось. Он не только достал финна, но и обошел его. Нисканен не смог стать хорошим партнером для россиянина по уменьшению своего проигрыша Клебо.
В итоге Коростелеву пришлось тащить на себе Нисканена, Лапалю, итальянца Элиа Барпа, Хюваринена, французов Тео Шели и Жюля Шаппа, Масгрейва, норвежца Эрика Валенса и канадца Антуана Сира. Дать отдохнуть россиянину не хотел никто. Из-за этого эта группа преследователей не могла улучшить свои показатели. Проигрыш этой компании на 9 км близился к двум минутам, хотя в начале гонки Коростелев шел неплохо и немного отыграл у Клебо.
Их тех, кто был выше Коростелева и компании, никому не удалось даже помечтать о том, чтобы подойти вплотную к Клебо. Задел норвежца составлял больше минуты. Победу в гонке и лидерство в рамках всей многодневки он не собирался отдавать никому. Интрига сохранялась только в борьбе за серебро и бронзу. Хегген и Амундсен задолго до финиша уступили свои позиции шведу Эдвину Ангеру и норвежцам Эмилю Иверсену и Маттису Стенсхагену. Также рядом с ними бежали итальянец Федерико Пеллегрино, американец Гас Шумахер и австриец Бенджамин Мозер.
В итоге Клебо спокойно финишировал первым. Серебро в спурте у Ангера вырвал Стенсхаген. Остальным места в топ-3 не хватило.
Что же до Коростелев, он долгое время шел на 10-й позиции, но после 13 километров дистанции переместился на 11−12. На финише вернуться в топ-10 лыжнику не удалось. Лапалю не дал ему этой возможности. Коростелев стал 12-м и уступил Клебо 1 минуту 53 секунды. Тем не менее Савелия провел для себя неплохой старт, учитывая стартовый расклад.
Виктория Дмитриева