МОК заявил, что мирное соглашение не повлияет на допуск россиян на Игры

Международный олимпийский комитет (МОК) не стал бы пересматривать условия допуска россиян на Игры в Италии в случае достижения мирного соглашения по военному конфликту на Украине, заявила Corriere della Sera президент МОК Кирсти Ковентри.
Олимпиада в Милане и Кортина-д’Ампеццо стартует 6 февраля. Россияне смогут выступить на Играх только в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах, при условии прохождения отбора и допуска от специальной комиссии (AINERP).
«На данном этапе ничто не изменило бы уже принятое решение: нейтральные спортсмены в индивидуальных видах», — сказала Ковентри.
Пока МОК подтвердил участие в Играх трех россиян — фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника, а также ски-альпиниста Никиты Филиппова.
У россиян есть также квоты на Игры в лыжных гонках, конькобежном спорте и шорт-треке.