FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам

Еще семь российских лыжников и сноубордистов получили нейтральный статус от FIS.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще семерым спортсменам из России, сообщается на сайте организации.

Нейтральный статус получили фристайлисты Тимофей Бралгин, Александра Глазкова, Владимир Иванов и Александр Терешкин, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова. Также на международные соревнования допущены еще четыре представителя вспомогательного персонала спортсменов: Сергей Лазаренко, Иван Марущак, Александр Миронов (все — фристайл) и Михаил Матвеев (сноуборд).

В общей сложности нейтральный статус от FIS получили 28 российских спортсменов.

В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.