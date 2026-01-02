FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях, еще семерым спортсменам из России, сообщается на сайте организации.
Нейтральный статус получили фристайлисты Тимофей Бралгин, Александра Глазкова, Владимир Иванов и Александр Терешкин, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова. Также на международные соревнования допущены еще четыре представителя вспомогательного персонала спортсменов: Сергей Лазаренко, Иван Марущак, Александр Миронов (все — фристайл) и Михаил Матвеев (сноуборд).
В общей сложности нейтральный статус от FIS получили 28 российских спортсменов.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.