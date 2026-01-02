FIS предоставила нейтральный статус еще семи российским спортсменам

Нейтральный статус получили фристайлисты Тимофей Бралгин, Александра Глазкова, Владимир Иванов и Александр Терешкин, а также сноубордисты Полина Каримова, Ярослав Ленчевский и Варвара Романова. Также на международные соревнования допущены еще четыре представителя вспомогательного персонала спортсменов: Сергей Лазаренко, Иван Марущак, Александр Миронов (все — фристайл) и Михаил Матвеев (сноуборд).