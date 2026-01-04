Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Никайдо победил, Превц — 2-й, Эмбахер — 3-й

Японец Рен Никайдо одержал победу на третьем этапе «Турне четырех трамплинов» в Иннсбруке.

Источник: Спортс"

«Турне четырех трамплинов».

3-й этап.

Иннсбрук, Австрия.

HS128.

1. Рен Никайдо (Япония) — 276,5 балла (131,0 м + 128,0 м).

2. Домен Превц (Словения) — 276,0 (129,5 + 128,0).

3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 275,8 (130,0 + 127,5).

4. Ян Херль (Австрия) — 269,6 (130,0 + 126,0).

5. Феликс Хоффман (Германия) — 267,2 (126,5 + 130,5).

6. Даниэль Чофениг (Австрия) — 255,3 (125,0 + 128,0).

7. Анже Ланишек (Словения) — 253,6 (127,0 + 127,0).

8. Кацпер Томасяк (Польша) — 252,0 (126,0 + 127,0).

9. Джейсон Колби (США) — 250,9 (128,5 + 123,5).

10. Рею Кобаяси (Япония) — 250,7 (124,0 + 127,0).

Общий зачет (после 3 этапов из 4).

1. Домен Превц (Словения) — 895,8.

2. Ян Херль (Австрия) — 854,4.

3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 854,1.

4. Рен Никайдо (Япония) — 841,7.

5. Феликс Хоффман (Германия) — 840,4.

6. Рею Кобаяси (Япония) — 823,5.

7. Филипп Раймунд (Германия) — 814,0.

8. Даниэль Чофениг (Австрия) — 811,9.

9. Анже Ланишек (Словения) — 793,1.

10. Кацпер Томасяк (Польша) — 792,5.

Расписание трансляций «Турне четырех трамплинов»-2025/26.