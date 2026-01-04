Турне четырех трамплинов. 3-й этап. Никайдо победил, Превц — 2-й, Эмбахер — 3-й

«Турне четырех трамплинов».
3-й этап.
Иннсбрук, Австрия.
HS128.
1. Рен Никайдо (Япония) — 276,5 балла (131,0 м + 128,0 м).
2. Домен Превц (Словения) — 276,0 (129,5 + 128,0).
3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 275,8 (130,0 + 127,5).
4. Ян Херль (Австрия) — 269,6 (130,0 + 126,0).
5. Феликс Хоффман (Германия) — 267,2 (126,5 + 130,5).
6. Даниэль Чофениг (Австрия) — 255,3 (125,0 + 128,0).
7. Анже Ланишек (Словения) — 253,6 (127,0 + 127,0).
8. Кацпер Томасяк (Польша) — 252,0 (126,0 + 127,0).
9. Джейсон Колби (США) — 250,9 (128,5 + 123,5).
10. Рею Кобаяси (Япония) — 250,7 (124,0 + 127,0).
Общий зачет (после 3 этапов из 4).
1. Домен Превц (Словения) — 895,8.
2. Ян Херль (Австрия) — 854,4.
3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 854,1.
4. Рен Никайдо (Япония) — 841,7.
5. Феликс Хоффман (Германия) — 840,4.
6. Рею Кобаяси (Япония) — 823,5.
7. Филипп Раймунд (Германия) — 814,0.
8. Даниэль Чофениг (Австрия) — 811,9.
9. Анже Ланишек (Словения) — 793,1.
10. Кацпер Томасяк (Польша) — 792,5.
