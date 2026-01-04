Лыжник Коростелев стал четвертым в масс-старте на «Тур де Ски»

Коростелев показал лучший результат для российских лыжников после решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международных соревнований в нейтральном статусе. На данный момент из лыжников право выступать на международных соревнованиях получили Коростелев и Дарья Непряева, которые уже завоевали четыре квоты для участия в Олимпийских играх 2026 года. Ранее лучший результат после возвращения показала Непряева, занявшая восьмое место в масс-старте на дистанции 5 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски».