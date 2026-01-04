Норвежец Клебо установил рекорд по числу побед на «Тур де Ски»

В воскресенье 29-летний Клебо в пятый раз в карьере выиграл общий зачет турнира, заняв 12-е место в масс-старте свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). Его общее время составило 1 час 56 минут 12,4 секунды. Вторым и третьим стали другие представители Норвегии — Маттис Стенсхаген (+30,1 секунды) и Харальд Амундсен (+1.08,2). Россиянин Савелий Коростелев стал восьмым в генеральной классификации.