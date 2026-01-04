Норвежец Клебо установил рекорд по числу побед на «Тур де Ски»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо стал рекордсменом по количеству побед на лыжной многодневке «Тур де Ски».
В воскресенье 29-летний Клебо в пятый раз в карьере выиграл общий зачет турнира, заняв 12-е место в масс-старте свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия). Его общее время составило 1 час 56 минут 12,4 секунды. Вторым и третьим стали другие представители Норвегии — Маттис Стенсхаген (+30,1 секунды) и Харальд Амундсен (+1.08,2). Россиянин Савелий Коростелев стал восьмым в генеральной классификации.
Ранее по четыре победы в «Тур де Ски» одерживали швейцарец Дарио Колонья, полька Юстина Ковальчик и норвежка Тереза Йохауг.
Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира, пятикратным победителем многодневки «Тур де Ски», рекордсменом по победам на чемпионатах мира среди лыжников (15 золотых медалей).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.