Лыжник Коростелев устроил безумную гонку на финальном этапе «Тур де Ски». Медаль ускользнула на последних 30 метрах

Савелий Коростелев провел свою первую многодневку «Тур де Ски».
В итальянских Тоблахе и Валь-ди-Фьемме с россиянином успело случиться много всего и плохого, и хорошего.
Лыжник не прошел квалификацию ни одного из двух спринтов. При этом в Валь-ди-Фьемме от четвертьфинала его отделили 0,12 секунды. В хит масс-старте он упал и финишировал только 64-м. Высоко Савелий оказался и в гонке преследования на 20 км — 12-м. А в разделке классикой на 10 км Коростелев впервые стал 9-м.
В итоге к финальному масс-старту на 10 км Коростелев подошел с багажом опыта и на 13-й позиции в общем зачете «Тура». Норвежцу Йоханнесу Клебо он проигрывал чуть больше трех минут. Отыграть такое отставание было нереально, а вот побороться за позицию повыше по итогам многодневки — вполне себе.
***
На равнине Коростелев был в глубине пелотона — 32-м. Несмотря на это, к началу подъема в гору, россиянин смог выбраться вперед. К 7,1 км он шел 7-м с отставанием в две секунды от норвежца Харальда Амундсена. Еще через 900 метров Савелий вышел в лидеры масс-старта. Следом за ним был француз Жюль Лапьер, Амундсен и норвежец Маттис Стенсхаген.
Некоторое время Коростелев тащил на себе соперников, а затем те начали его обходить. Речь о Лапьере и Стенсхагене. Коростелев переместился на третью позицию. Амундсен отвалился, а на его место пришел коллега по команде — Эмиль Иверсен. Он и стал главным преследователем Коростелева. Тот то догонял Савелия, то отпускал, но незадолго до финиша масс-старта Коростелев визуально его отцепил.
Пока Стенсхаген финишировал первым, а Лапьер вслед за ним, Коростелев шел к своей бронзе. И именно на последних метрах дистанции Иверсена как подменили. Он буквально забежал в подъем и лишил россиянина первой медали на Кубке мира в карьере. Коростелев проиграл ему 5 секунд и остался 4-м.
В общем зачете Коростелев смог подняться на 8-е место, а в горном завершил турнир в топ-6. «Тур» в пятый раз в карьере выиграл Клебо. Стенсхаген и Амундсен составили ему компания на подиуме.
Тур де Ски-2026
Масс-старт, 10 км (свободный стиль)
1. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 33.25,5
2. Жюль Лапьер (Франция) — +6,6
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +20,4
4. Савелий Коростелев (Россия) — +25,4
5. Харальд Амундсен (Норвегия) — +30,1
6. Джо Дэвис (Великобритания) — +39,0
7. Федерико Пеллегрино (Италия) — +46,5
8. Эндрю Масгрейв (Великобритания) — +49,6
9. Уго Лапалю (Франция) — +52,7
10. Клеман Парисс (Франция) — +56,4…
Тур де Ски-2026
Общий зачет
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:56.12,4
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — +30,1
3. Харальд Амундсен (Норвегия) — +1.08,2
4. Федерико Пеллегрино (Италия) — +1.27,6
5. Эмиль Иверсен (Норвегия) — +1.30,5
6. Ларс Хегген (Норвегия) — +2.10,6
7. Гас Шумахер (США) — +2.17,0
8. Савелий Коростелев (Россия) — +2.28,5
9. Элиа Барп (Италия) — +2.34,8
10. Бенджамин Мозер (Австрия) — +2.44,9…
Автор: Виктория Дмитриева