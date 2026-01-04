Лыжник Коростелев устроил безумную гонку на финальном этапе «Тур де Ски». Медаль ускользнула на последних 30 метрах

Некоторое время Коростелев тащил на себе соперников, а затем те начали его обходить. Речь о Лапьере и Стенсхагене. Коростелев переместился на третью позицию. Амундсен отвалился, а на его место пришел коллега по команде — Эмиль Иверсен. Он и стал главным преследователем Коростелева. Тот то догонял Савелия, то отпускал, но незадолго до финиша масс-старта Коростелев визуально его отцепил.