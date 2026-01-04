Непряева заняла шестое место в последней гонке «Тур де Ски»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева заняла шестое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем — последней, шестой гонке в рамках многодневки «Тур де Ски» в Италии.
Победу одержала норвежка Каролин Симпсон-Ларсен (37 минут 5,3 секунды). Второе место заняла американка Джессика Диггинс (+8,8), третьей стала норвежка Хейди Венг (+14,4). Непряева уступила победительнице 1 минуту 4,3 секунды.
Гонка идет в зачет пятого этапа Кубка мира.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.