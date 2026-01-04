Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Превц, Херль, Эмбахер, Никайдо, Хоффманн, Кобаяси выступят в квалификации

Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26.
«Турне четырех трамплинов».
4-й этап.
Бишофсхофен, Австрия.
HS142.
Квалификация.
Начало — 18:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Общий зачет (после 3 этапов из 4).
1. Домен Превц (Словения) — 895,8.
2. Ян Херль (Австрия) — 854,4.
3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 854,1.
4. Рен Никайдо (Япония) — 841,7.
5. Феликс Хоффманн (Германия) — 840,4.
6. Рею Кобаяси (Япония) — 823,5.
7. Филипп Раймунд (Германия) — 814,0.
8. Даниэль Чофениг (Австрия) — 811,9.
9. Анже Ланишек (Словения) — 793,1.
10. Кацпер Томасяк (Польша) — 792,5.
