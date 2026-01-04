Ричмонд
Турне четырех трамплинов. 4-й этап. Превц, Херль, Эмбахер, Никайдо, Хоффманн, Кобаяси выступят в квалификации

5 января на четвертом этапе «Турне четырех трамплинов» в австрийском Бишофсхофене пройдет квалификация.

Кубок мира по прыжкам с трамплина-2025/26.

«Турне четырех трамплинов».

4-й этап.

Бишофсхофен, Австрия.

HS142.

Квалификация.

Начало — 18:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Общий зачет (после 3 этапов из 4).

1. Домен Превц (Словения) — 895,8.

2. Ян Херль (Австрия) — 854,4.

3. Штефан Эмбахер (Австрия) — 854,1.

4. Рен Никайдо (Япония) — 841,7.

5. Феликс Хоффманн (Германия) — 840,4.

6. Рею Кобаяси (Япония) — 823,5.

7. Филипп Раймунд (Германия) — 814,0.

8. Даниэль Чофениг (Австрия) — 811,9.

9. Анже Ланишек (Словения) — 793,1.

10. Кацпер Томасяк (Польша) — 792,5.

