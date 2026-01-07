Ричмонд
Российский ски-альпинист получил международную лицензию на сезон

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Россиянин Владислав Андреев получил лицензию от Международной федерации ски-альпинизма (ISMF) на сезон-2025/26, сообщается на сайте организации.

Источник: Спорт РИА Новости

Спортсмену 38 лет. Андреев получил лицензию как официальное лицо.

В списке атлетов находятся россияне Александр Антонов, Андрей Федоров, Никита Филиппов, Ирина Рачинская, Даниил Слушкин, Ирина Умницына, Павел Якимов и Дарья Зинченко.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше