Отказы FIS в нейтральном статусе «обнуляют» всю работу РУСАДА. Почему так происходит?

В международном спорте уже давно появился новый термин — «Индивидуальный нейтральный атлет» (AIN). С декабря 2025 года для российских лыжников и сноубордистов он стал единственным пропуском на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Однако получение этого статуса оказалось трудной дистанцией со множеством препятствий, а не финишной прямой. На основании официальных документов FIS и новостей последних месяцев разбираемся, в чем суть претензий к спортсменам и почему отказы стали закономерностью.
Хронология событий
— 21 октября 2025 года Совет FIS принял решение не допускать российских и белорусских атлетов к олимпийской квалификации.
— 5 ноября российские спортсмены и федерация подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
— 2 декабря CAS вынес вердикт, обязавший FIS пересмотреть свою позицию и допустить тех, кто соответствует критериям нейтральности.
—
Суть проблемы: правила FIS под микроскопом
Отказы — не произвол, а следствие жесткого применения новой «Политики в отношении индивидуальных нейтральных атлетов», принятой FIS 2 декабря 2025 года. Документ устанавливает даже не политические или идеологические, а непреодолимые антидопинговые барьеры.
О чем говорилось в первую очередь
Абсолютная политическая нейтральность. Согласно Приложению 1 к Политике, атлет должен быть «строго нейтрален» в отношении России и Белоруссии с начала конфликта на Украине. Это означает:
— Отсутствие любых связей с военными и силовыми структурами. Контракт (трудовой договор) или поддержка со стороны армии или органов национальной безопасности являются недопустимыми.
— Полный запрет на публичную поддержку. Под запретом не только прямые высказывания, но и любые действия, которые могут быть расценены как поддержка: репосты в соцсетях, участие в мероприятиях, использование символов (например, буквы «Z»). Нейтральность должна соблюдаться как на официальных мероприятиях, так и в медиапространстве.
— Запрет на национальную символику. На форме, оборудовании или в поведении не должно быть никаких отсылок к России и Белоруссии — ни флагов, ни гербов, ни цветов.
На что не обратили внимание
Процедурные барьеры и изоляция от национальной федерации. Правила кардинально меняют обычный порядок допуска:
— Прямая подача заявки. Спортсмены обязаны обращаться в FIS напрямую, минуя Олимпийский комитет России и национальные спортивные федерации. Это вырывает их из привычной системы административной и организационной поддержки.
— Проверка соответствий. FIS создала специальную комиссию (AINERP) для проверки, привлекая внешних экспертов. Процедура платная и может занимать до 30 дней, что ставит спортсменов в ситуацию неопределенности в условиях сжатого квалификационного периода. Суть процедуры — в проверке всего, что связано со спортсменом, от его соцсетей до истории тестирований на допинг.
— Персональная ответственность. Статус могут отозвать в любой момент, если FIS получит информацию о нарушении правил нейтральности в прошлом или настоящем. Спортсмен несет, фактически, пожизненную ответственность за все свои публичные действия.
Антидопинговый компонент как формальность и инструмент
Хотя соответствие антидопинговым правилам ВАДА и, конечно, FIS, является базовым требованием для любого атлета, в данном контексте оно становится дополнительным фильтром. Российские спортсмены, не участвовавшие в международных соревнованиях под внешним контролем с весны 2022 года, находятся под особым контролем. Отказ таким спортсменам, как Паршина и Надыршина, указывает на то, что этот критерий может применяться максимально широко.
Дело в том, что причиной отказа стало недостаточное количество тестов на допинг, которые сдали эти спортсмены. Статистика РУСАДА за первые одиннадцать месяцев 2025 года говорит, что Паршина была протестирована один раз, а Надыршина — ни разу. Однако сноуборд в принципе редко тестируют, все атлеты из этого вида спорта проверялись РУСАДА один-два раза, не более. Но Кристине Пауль, которая так же, как и Паршина, тестировалась единожды, статус одобрили 6 января. Разница между Пауль и Паршиной в том, что первая включена в пул тестирования FIS, а вторая — нет.
Тестам РУСАДА FIS не доверяет, поэтому сколько бы российское агентство ни проверяло спортсменов, для нейтрального статуса это ничего не значит. Важны только тесты FIS, а для того, чтобы их провели, спортсмен должен быть включен в международный пул тестирования, где в данный момент находятся 44 российских спортсмена из всех лыжных дисциплин. И только они могут соответствовать антидопинговым требованиям FIS, так как их, скорее всего, как-то тестировали. Если говорить о лыжных гонках, самой популярной дисциплине, то в пул включены:
Девушки.
Денисова (Кирпиченко), Горбунова, Жамбалова, Истомина, Каличева, Крупицкая, Непряева, Пантрина, Смирнова, Сорина, Терентьева.
Мужчины.
Большунов, Коростелев, Ларьков, Мальцев, Мельниченко, Ретивых, Семиков, Спицов, Терентьев, Устюгов, Червоткин, Якимушкин.
Только эти спортсмены могут рассчитывать на прохождение антидопингового фильтра в его текущей реализации.
Выводы
Ситуация с допуском российских спортсменов под эгидой FIS демонстрирует новую реальность международного спорта, где правила сформулированы так, что дают организации широкие дискреционные полномочия для отказа, а бремя доказательства своей «невиновности» полностью ложится на спортсмена.
CAS, обязав FIS рассматривать заявки, не отменил право федерации строго оценивать соответствие своим критериям. Таким образом, отказы, основанные на «нарушении антидопинговых правил», будут продолжаться. Это не техническая или бюрократическая проблема, а системный фильтр, цель которого — минимизировать присутствие российских спортсменов даже под нейтральным флагом. Особенно — сильных спортсменов.
Сергей Лисин