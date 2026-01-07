Отказы FIS в нейтральном статусе «обнуляют» всю работу РУСАДА. Почему так происходит?

Дело в том, что причиной отказа стало недостаточное количество тестов на допинг, которые сдали эти спортсмены. Статистика РУСАДА за первые одиннадцать месяцев 2025 года говорит, что Паршина была протестирована один раз, а Надыршина — ни разу. Однако сноуборд в принципе редко тестируют, все атлеты из этого вида спорта проверялись РУСАДА один-два раза, не более. Но Кристине Пауль, которая так же, как и Паршина, тестировалась единожды, статус одобрили 6 января. Разница между Пауль и Паршиной в том, что первая включена в пул тестирования FIS, а вторая — нет.