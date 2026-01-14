Александр Терентьев: В FIS одни русофобы, придумают любой предлог для нашего недопуска

— Я так скажу: они молодые, и в России они одни из самых сильных. Савелий — самый сильный у мужчин прямо сейчас. А Дашка больше разгоняется к концу сезона. Я уверен, что к концу сезона она еще лучше будет бегать. Они самые лучшие лыжники сейчас именно в данном возрасте (Непряевой 23 года, Коростелёву — 22. — Ред.) — нет сильнее их. Когда я в их возрасте ездил на Кубок мира, то тоже перестраивался, после того как бегал по России. И то, что они поехали сейчас на Кубок мира, — даже я, когда ехал в их возрасте на КМ, я тоже перестраивался. Мне пришлось полтора года перестраиваться на их снег. Но у меня был большой плюс в том, что я ездил туда тренироваться. А у Непряевой и Коростелёва такой возможности нет.