Александр Терентьев: В FIS одни русофобы, придумают любой предлог для нашего недопуска

Уже 15 января пройдут первые в 2026 году официальные старты в российских лыжных гонках. В поселке Мирный под Казанью начнется шестой этап Кубка страны. Среди участников — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года в личном спринте свободным стилем и командном спринте классическим стилем Александр Терентьев. В начале января он стартовал в выставочной «Гонке чемпионов» в Рязани с участием множества звезд лыж и биатлона. В интервью «Известиям» 26-летний спортсмен рассказал о мотивации выступать на внутренних соревнованиях, оценил перспективы допущенных до международных стартов Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва и жестко раскритиковал чиновников FIS.
«Классно было бы нас заставить стрелять, а биатлонистов — бегать классикой»
— Как оцените свое выступление на «Гонке чемпионов»?
— Да в принципе нормально. Четвертое место в забеге в первый день — не так уж плохо с такими сильными соперниками.
— Нравится уже не первый год соревноваться два дня в начале января в Рязани?
— Это шоу-гонка, но на нее, как и на обычную гонку, всё равно настраиваешься так, чтобы выйти и показать свой максимум. А в Рязани где-то даже интереснее, поскольку мы бежим с биатлонистами, то есть видишь рядом новые лица. В течение четырех лет обычно бегаешь с одними и теми же ребятами, а тут рядом новые спортсмены. Мы с биатлонистами очень редко видимся, у нас мало общих стартов. А тут приехать, пообщаться с ними, обменяться каким-то опытом — это очень классно.
— Год назад некоторые участники выдвигали идею ради дополнительной зрелищности вписать в регламент гонки, чтобы лыжники тоже подходили к огневому рубежу.
— Я как-то пробовал стрелять, но это больше было как шутка, чем профессиональное занятие. Но вообще классно было бы, если бы нас заставили с винтовками ехать и стрелять — даже два рубежа на стойке, а биатлонистам сказали бы пробежать кружок классикой (улыбается).
— Сколько раз попали в мишень, когда стреляли?
— Два из пяти.
— Без подготовки?
— Нет, мне специалисты всё объяснили — куда и как стрелять, какую позицию занимать.
«Верю, что Непряева и Коростелёв поборются за медали Олимпиады»
— Как вам выступление на декабрьском этапе Кубка мира в Давосе и на «Тур де Ски» Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва?
— Они молодцы. Видно, что с каждым этапом становятся сильнее. Я надеюсь, что они дальше будут еще прибавлять. Особенно в спринте, где смогут проходить пролог и побороться в забегах, потому что, когда они борются в забегах, чувствуют чужую скорость, которая выше, им будет дальше легче проходить прологи.
— На правах специалиста по спринту, какими видите их перспективы на ближайших этапах Кубка мира?
— Видно по результатам, что они с каждой гонкой добавляют. Им просто нужно сейчас перестроиться под быстрый снег, под быстрые и мощные движения, нежели как мы в России бегаем. А бегаем мы не так мощно, как у них там.
— Почему?
— У них дистанции другие, трасса другая, и у них свежего снега почти вообще нет — всё искусственное. А искусственный снег — это лед, это жесткая дистанция, жесткая трасса. И там именно твоя абсолютная сила решает очень многое.
— Получается, из-за отсутствия искусственного снега в стране российским лыжникам и до отстранения было непросто адаптироваться к международным трассам?
— Да, у нас во многих регионах нет большого запаса искусственного снега — это очень плохо. А там, где запас есть, мы бегаем один раз за сезон, а то и не приезжаем и не бегаем, как в Ханты-Мансийске, например. Там мы вообще не участвуем в соревнованиях.
— Когда вас разбанят, сколько вам понадобится времени, чтобы начать бороться за серьезные места на этапах Кубка мира?
— Честно говоря, это такой сложный вопрос. Даже если мы приедем туда, то тем, кто уже бегал там, может быть, чуть легче будет перестроиться, поскольку мы имеем больше опыта участия на таких трассах. Но в то же время прошло четыре года, и, возможно, мы уже не в тех кондициях, какие у нас были до отстранения, когда бегали на Кубке мира и боролись за первое место.
— Непряевой и Коростелёву сейчас еще сложнее, если учесть, что до 2022 года на международной арене они бегали только на юниорских соревнованиях?
— Я так скажу: они молодые, и в России они одни из самых сильных. Савелий — самый сильный у мужчин прямо сейчас. А Дашка больше разгоняется к концу сезона. Я уверен, что к концу сезона она еще лучше будет бегать. Они самые лучшие лыжники сейчас именно в данном возрасте (Непряевой 23 года, Коростелёву — 22. — Ред.) — нет сильнее их. Когда я в их возрасте ездил на Кубок мира, то тоже перестраивался, после того как бегал по России. И то, что они поехали сейчас на Кубок мира, — даже я, когда ехал в их возрасте на КМ, я тоже перестраивался. Мне пришлось полтора года перестраиваться на их снег. Но у меня был большой плюс в том, что я ездил туда тренироваться. А у Непряевой и Коростелёва такой возможности нет.
— Вы сказали, что Дарья прибавляет именно к концу сезона. То есть должна успеть набрать ход к февралю, когда будет проходить Олимпиада?
— Ну да, я думаю так. В прошлом году она очень блистала на чемпионате России, который проходил в начале марта. Выиграла медали во всех пяти гонках, в двух из них — золото. И боролась за первое место в каждой гонке. Думаю, к Олимпийским играм она подойдет в очень хорошей форме.
— Верите, что Непряева и Коростелёв будут бороться за медали на Олимпиаде?
— Вообще, конечно, верю. В лыжах есть чудо — я этому стал доказательством в 2022 году, когда на Олимпиаде в Пекине занял третье место на спринте с свободным стилем, хотя мог вообще даже не поехать туда. Поэтому верю в них и желаю только удачи.
«Искусственный снег и трассы длинной протяженности — это то, что убивает спринтеров»
— Во время декабрьского этапа Кубка России в Ижевске вы жестко высказались в эфире «Матч ТВ» о падении уровня спринта в стране за четыре года. С чем это связано?
— Искусственный снег и трассы длинной протяженности — это то, что убивает спринтеров. У нас вообще в России чистых спринтеров осталось не так много. Для того чтобы бегать спринт в России, мне пришлось очень сильно потягивать дистанцию. Мне просто грустно, что так получилось.
— Когда наших лыжников вернут на международные соревнования, чистые спринтеры могут снова появиться?
— Я думаю, что да, они могут возникнуть. У нас есть сильная молодежь, которая уже на спринтах очень сильно борется. Я надеюсь, что у них будет возможность вернуться. Когда приезжаешь на Кубок мира, у тебя там два-три старта и ты уезжаешь обратно, — это очень мало. То есть всё равно нужно давать возможность простартоваться, особенно спринтерам. Когда ты не можешь пройти пролог, это не значит, что ты не можешь потом в забегах с кем-то соревноваться. Бывает такое, что человек бежит пролог в районе 29-го места, но потом он может в забегах соревноваться и выиграть.
— Примерно представляете, за что вы могли бы сейчас бороться на международных стартах в своей нынешней форме?
— Я не так много смотрел в последние годы спринты на Кубке мира. Потому что у нас параллельно с ним всё время свои гонки идут. Очень часто они пересекаются по дням. И после своих стартов смотреть еще другие соревнования как-то не очень хочется. Поэтому трудно сказать, на каких местах я бы был. Никто не знает этого. Может быть, хорошо бы сбегал, может быть, нет. Это всё дело настроя и самочувствия.
«Есть проблема даже не то, что с мотивацией, а с настроем»
— Когда в декабре Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) допустила до своих соревнований Непряеву и Коростелёва, надеялись, что вам тоже дадут нейтральный статус?
— Нет, я даже не подавал никаких документов. Не верил, что попаду туда. Я по всем фронтам не подхожу под нейтральный статус. И это было мое принципиальное решение, что не должно было таких ограничений. Понимаю Дашку и Савелия, которые подали документы, — это их шанс туда поехать, больше у них не было такой возможности. У меня она была до 2022 года. Поэтому со своей колокольни я рассудил, что не должно быть такого, когда FIS таким образом решает, кому можно ехать на Кубок мира, а кому нельзя.
— С учетом того что для вас Олимпиада-2026 уже закрыта, строите планы на следующий четырехлетний цикл, чтобы попасть на Олимпиаду-2030?
— Планов никаких не строю уже давно. Сейчас главная задача — это выступать на соревнованиях в России, показывать хороший результат. Мы сейчас в таком режиме ожидания, энергосбережения. Мы бежим, выкладываемся. Главное — поддерживать свой уровень хоть как-нибудь. Именно на российском старте поддерживать свой уровень, чтобы потом, когда нас допустят, было легче возвращаться. Ну и чтобы отобраться и вернуться, а то когда будет всеобщий допуск, то там тоже нужно попасть в первые шесть человек.
— С учетом того, какой темп пошел с конца 2024 года в плане разбана российских спортсменов и как в декабре 2025 года начали допускать наших в зимних видах, верите, что к концу наступившего 2026 года вы будете бежать на этапах Кубка мира?
— Я вообще не верю, что у нас будет какой-то допуск в следующем сезоне. FIS делает всё максимально для того, чтобы нас там не было. Там одни русофобы сидят, которые хотят, чтобы нас не было. Они придумают любой предлог, выберут вообще любую статью, чтобы нас не допустить. Даже сейчас допустили только Дашу и Савелия и больше никого. Хотя у нас много кто подходит под нейтральный статус. Это дает повод задуматься, что Непряеву с Коростелёвым допустили просто для того, чтобы формально исполнить решение CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне. — Ред.). CAS сказал допустить россиян — FIS допустил по одному лыжнику среди женщин и мужчин. И всё. По остальным они считают, что никого не нужно допускать.
— Как в связи с этим мотивируете себя продолжать выступать?
— Тяжело. Есть проблема с мотивацией. Даже не то что с мотивацией, а с настроем. Я-то замотивирован, что надо бежать, но именно на старт иногда нет настроя, нет вот этого, как раньше, горения, что ты за каждый сантиметр борешься. Ты уже сейчас борешься за каждый метр. Не то чтобы я руки опустил. Но есть в голове такие небольшие сомнения.
Алексей Фомин