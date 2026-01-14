Вяльбе считает, что Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде

Вяльбе также прокомментировала результаты Коростелева и Непряевой на Кубке мира. «Ребята попали в такую сложную ситуацию. Кстати, в Давосе один из самых коротких кругов, плюс без набора высоты, я имею в виду без подъемного набора высоты. Понятно, что для них еще и искусственный снег — это нечто сверхъестественное. Я думаю, что когда команда вернется, то максимум через год уже все снова сравняются. Мы не были на последних позициях, да, мы не были такими, как [пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес] Клебо, но, мне кажется, это люди, которые рождаются один раз. Но тенденция мировых лыжных гонок именно такая, что сейчас все универсалы», — отметила глава Федерации лыжных гонок России.