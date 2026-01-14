Вяльбе считает, что Коростелев и Непряева могут завоевать медали на Олимпиаде

КАЗАНЬ, 14 января. /ТАСС/. Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева способны завоевать медали на предстоящих Олимпийских играх в Италии. Такое мнение высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на пресс-конференции, посвященной проведению этапа Кубка России по лыжным гонкам в Казани.
«У них все хорошо, они готовятся, ждут медалей — и они ждут, и мы ждем», — сказала она.
Вяльбе также прокомментировала результаты Коростелева и Непряевой на Кубке мира. «Ребята попали в такую сложную ситуацию. Кстати, в Давосе один из самых коротких кругов, плюс без набора высоты, я имею в виду без подъемного набора высоты. Понятно, что для них еще и искусственный снег — это нечто сверхъестественное. Я думаю, что когда команда вернется, то максимум через год уже все снова сравняются. Мы не были на последних позициях, да, мы не были такими, как [пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес] Клебо, но, мне кажется, это люди, которые рождаются один раз. Но тенденция мировых лыжных гонок именно такая, что сейчас все универсалы», — отметила глава Федерации лыжных гонок России.
Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены будут допущены до соревнований в нейтральном статусе. Непряева и Коростелев завоевали квоты для участия в Олимпиаде в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне. Эти лицензии не являются именными.