FIS отстранила на 1,5 года норвежских тренеров из-за скандала с экипировкой

Олимпийские чемпионы Линдвик и Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы на домашнем чемпионате мира за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов спортсменов была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик. Директор отдела по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян-Эрик Ольбу взял вину за инцидент на себя.