FIS отстранила на 1,5 года норвежских тренеров из-за скандала с экипировкой

Специалисты был обвинены в причастности к незаконным манипуляциям с экипировкой на чемпионате мира.

Источник: AP 2024

ТАСС, 15 января. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила норвежского тренера Магнуса Бревика, его помощника Томаса Лоббена и сервисмена Адриана Ливельтена из-за их предполагаемой причастности к незаконным манипуляциям с экипировкой на чемпионате мира в Тронхейме. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Срок дисквалификации составляет 18 месяцев за вычетом отбытого срока временной дисквалификации с марта 2025 года. Тогда же FIS на тех же основаниях временно отстранила норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга. Также Бревик, Лоббен и Ливельтен были оштрафованы на 5 тыс. швейцарских франков (примерно $6,2 тыс.).

Олимпийские чемпионы Линдвик и Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы на домашнем чемпионате мира за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов спортсменов была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик. Директор отдела по прыжкам на лыжах с трамплина Федерации лыжных видов спорта Норвегии Ян-Эрик Ольбу взял вину за инцидент на себя.

Сборная Норвегии была дисквалифицирована с командных соревнований на чемпионате мира в Тронхейме после обращения федераций Австрии, Польши и Словении.