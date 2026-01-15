Губерниев: «Возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley»

Сегодня, 15 января, Большунов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Мирном.
«Большунов выиграл!!! Так и должно быть!!! Сильнейший лыжник России и один из самых сильных в мире!!! Показал класс!!! Ответил недоброжелателям!!! Браво, Александр Большунов!!! Возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley!!! Заслужил!!!» — написал Губерниев в личном телеграм-канале.
Ранее Губерниев пристыдил президента ФЛГР Елену Вяльбе за прекращение общения с Александром Большуновым.