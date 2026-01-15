Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев: «Возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на первую победу лыжника Александра Большунова в нынешнем зимнем сезоне.

Источник: ТАСС

Сегодня, 15 января, Большунов выиграл гонку на 15 километров свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Мирном.

«Большунов выиграл!!! Так и должно быть!!! Сильнейший лыжник России и один из самых сильных в мире!!! Показал класс!!! Ответил недоброжелателям!!! Браво, Александр Большунов!!! Возглавлю ФЛГР — подарю Большунову Bentley!!! Заслужил!!!» — написал Губерниев в личном телеграм-канале.

Ранее Губерниев пристыдил президента ФЛГР Елену Вяльбе за прекращение общения с Александром Большуновым.