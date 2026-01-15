Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле.
Результат Филиппова составил 2 минуты 46,2 секунды. Он на 4,6 секунды отстал от победителя — испанца Ориоли Кардоны (2.41,6). Второе место занял француз Тибо Ансельме (+3,7).
Филиппов впервые в карьере вошел в топ-3 на этапе Кубка мира.
