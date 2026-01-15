Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ски-альпинист из России занял третье место в спринте на этапе Кубка мира

Российский ски-альпинист Филиппов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который проходит во французском Куршевеле.

Результат Филиппова составил 2 минуты 46,2 секунды. Он на 4,6 секунды отстал от победителя — испанца Ориоли Кардоны (2.41,6). Второе место занял француз Тибо Ансельме (+3,7).

Филиппов впервые в карьере вошел в топ-3 на этапе Кубка мира.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше