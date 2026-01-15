Багиян одержала победу на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам

У мужчин россиянин Иван Голубков занял третье место в масс-старте на 10 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (класс LW 11.5). Его результат составил 29 минут 27,2 секунды. Победителем стал бразилец Кристиан Вестемайер Рибера (29.15,4), на второй строчке расположился китаец Мао Чжунъу (+2,5). Также по итогам гонки 19-е место занял Данила Бритик (+2.40,6), 22-е — Евгений Черный (+3.24,3).