Багиян одержала победу на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам

Багиян одержала победу на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам в ФРГ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянка Анастасия Багиян заняла первое место в женском масс-старте среди спортсменов с нарушением зрения на втором этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в немецком Финстерау.

Багиян, выступающая в классе NS1, преодолела дистанцию 10 км за 28 минут 47,5 секунды. Ее ведущим спортсменом был Сергей Синякин. Второй стала китаянка Юэ Ван (отставание — 1 минута 21,1 секунды), третьей — немка Йоханна Ректенвальд (+2.11,9). Также по итогам гонки восьмое место заняла россиянка Ксения Бережная (+5.32,2).

У мужчин россиянин Иван Голубков занял третье место в масс-старте на 10 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (класс LW 11.5). Его результат составил 29 минут 27,2 секунды. Победителем стал бразилец Кристиан Вестемайер Рибера (29.15,4), на второй строчке расположился китаец Мао Чжунъу (+2,5). Также по итогам гонки 19-е место занял Данила Бритик (+2.40,6), 22-е — Евгений Черный (+3.24,3).

В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.