Сергей Ардашев: «В новогодние праздники, вместо того, чтобы отмечать, я переболел и провалялся с температурой»

Сейчас Ардашев занимает первое место в общем зачете, набрав 718 очков. Вторым идет трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (405).
"Конечно, я все равно обращаю на это внимание. Все-таки может всякое случиться. Например, даже сейчас, в новогодние праздники, вместо того, чтобы отмечать, я переболел и провалялся с температурой.
Но это уже все позади. Борьба будет продолжаться. И надо постараться все-таки побороться за все зачеты — спринтерские, дистанционные и, понятно, общий зачет", — рассказал Ардашев.