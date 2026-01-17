Лыжи. Кубок мира. Пеллегрино, Вуоринен, Хегген, Эвен Нортуг, Гронд, Хагстрем выступят в квалификации конькового спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
4-й этап.
Оберхоф, Германия.
Мужчины.
Спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 15:35, финала — 18:05 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
2. Эвен Нортуг (Норвегия).
3. Элиас Кек (Германия).
4. Федерико Пеллегрино (Италия).
5. Элиа Барп (Италия).
6. Лаури Вуоринен (Финляндия).
7. Кевин Болджер (США).
8. Джеймс Клунье (Великобритания).
9. Роман Альдер (Швейцария).
10. Джек Янг (США).
12. Валерио Гронд (Швейцария).
14. Давиде Грац (Италия).
16. Ларс Хегген (Норвегия).
18. Эмиль Лиекари (Финляндия).
20. Яник Рибли (Швейцария).
22. Иржи Туз (Чехия).
23. Михал Новак (Чехия).
24. Михаэль Хеллвегер (Италия).
25. Юхан Хагстрем (Швеция).
26. Джей Си Шунмейкер (США).
27. Эмиль Даниэльссон (Швеция).
28. Ондржей Черны (Чехия).
29. Хауме Пуэйо (Испания).
30. Симоне Мочеллини (Италия).
37. Ховард Мусебю (Норвегия).
41. Симен Мире (Норвегия).
47. Филип Скари (Норвегия).
Полный старт-лист — на сайте FIS.