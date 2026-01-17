Лыжи. Кубок мира. Далквист, Фендрих, Сундлинг, Лундгрен, Диггинс, Илар, Тириль Венг, Мире выступят в квалификации конькового спринта

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
4-й этап.
Оберхоф, Германия.
Женщины.
Спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 15:35, финала — после 18:05 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
2. Милла Андреассен (Норвегия).
4. Колетта Ридзек (Германия).
6. Майя Далквист (Швеция).
7. Ханне Руфстад (Норвегия).
9. Надя Келин (Швейцария).
10. Лаура Гиммлер (Германия).
12. Надин Фендрих (Швейцария).
14. Николь Монсорно (Италия).
15. Рози Бреннан (США).
16. Йонна Сундлинг (Швеция).
17. Криста Пярмякоски (Финляндия).
18. Федерика Кассоль (Италия).
20. Моа Лундгрен (Швеция).
21. Софи Крель (Германия).
22. Джесси Диггинс (США).
23. Катерина Ганц (Италия).
24. Моа Илар (Швеция).
25. Джина дель Рио (Андорра).
26. Ирис де Мартин Пинтер (Италия).
27. Катержина Янатова (Чехия).
28. Ясмин Кахара (Финляндия).
29. Юлие Мире (Норвегия).
35. Тириль Венг (Норвегия).
Полный старт-лист — на сайте FIS.