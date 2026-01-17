Лыжи. Кубок России. Большунов, Ардашев, Терентьев, Якимушкин, Червоткин, Тиунов, Бакуров выступят в квалификации классического спринта

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.
6-й этап.
Казань.
Мужчины.
Спринт, классический стиль.
Начало квалификации — 10:55, финала — после 12:30 по московскому времени, прямая трансляция — «Матч ТВ».
Старт-лист.
1. Александр Бакуров.
2. Сергей Ардашев.
3. Иван Якимушкин.
4. Денис Филимонов.
5. Виктор Жуль.
6. Данила Карпасюк.
7. Иван Безматерных.
8. Владислав Афанасьев.
10. Вячеслав Мамичев.
11. Андрей Алипкин.
13. Ермил Вокуев.
14. Илья Семиков.
15. Александр Большунов.
17. Андрей Мельниченко.
18. Владислав Осипов.
21. Кирилл Кочегаров.
22. Сергей Волков.
23. Никита Родионов.
24. Дмитрий Жуль.
25. Константин Тиунов.
26. Сергей Забалуев.
27. Егор Митрошин.
29. Александр Терентьев.
32. Дмитрий Пузанов.
36. Алексей Червоткин.
Полный старт-лист — на сайте ФЛГР.
Расписание трансляций шестого этапа Кубка России по лыжам в Казани.