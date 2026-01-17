Терентьев выиграл спринт классическим стилем на этапе Кубка России

КАЗАНЬ, 17 янв — РИА Новости. Лыжник Александр Терентьев стал победителем мужского спринта классическим стилем в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
Терентьев победил с результатом 2 минуты 56,40 секунды. Вторым стал Сергей Ардашев (отставание — 0,24 секунды), третьим — Константин Тиунов (+0,29).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выбыл в полуфинальном забеге.
В женском спринте тройку призеров составили Алена Баранова (3.22,77), Наталья Крамаренко (+2,70) и Елизавета Пантрина (+3,31).
В воскресенье соревнования в Казани завершатся скиатлоном на 20 км у мужчин и женщин.