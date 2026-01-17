Губерниев обвинил ФЛГР в провале Непряевой и Коростелева: «Это белый флаг Вяльбе»

«В спринте им ловить нечего совсем. К спринту они не готовы, поэтому приняли решение сосредоточиться на тренировочном процессе. Там еще коньковым ходом спринт, что еще сложнее для наших ребят. Обидно в любом случае, потому что в олимпийской программе это целый комплект медалей. Но это надо спросить у руководства ФЛГР и тренерского штаба, почему так произошло. Они же держали в уме Олимпиаду, было же понятно, что Коростелев и Непряева имеют шанс туда поехать. Савелий и Дарья делали все, чтобы получить нейтральный статус. Но почему они вообще не тренировали спринт? Или не держали в уме. Провалы в спринте — это белый флаг? Да, но белый флаг не Коростелеву и Непряевой, а Елене Валерьевне Вяльбе», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».