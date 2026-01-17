Русские лыжники на Кубке мира пока просто наблюдатели. Увидели, как суперитальянца лишили победы в юбилейной гонке

В четвертьфиналах шведки продолжили свою доминацию. Сундлинг выиграла у итальянки Федерики Кассоль, Дальквист не дала финишировать первой норвежке Юли Мюре, а Моа Лундгрен — немке Колетте Ридзек, которая упала, но спасла свое положение в гонке. Только у Илар не вышло победить, но ей этого и не требовалось. Со второй позиции Моа все равно напрямую вышла в полуфинал. Лучшей же в ее забеге стала итальянка Ирис Пинтер.