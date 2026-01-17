Русские лыжники на Кубке мира пока просто наблюдатели. Увидели, как суперитальянца лишили победы в юбилейной гонке

Лыжный Кубок мира после «Тур де Ски» переехал в Германию.
Там в Оберхофе все началось со спринта коньком, который не досчитался многих звезд. Они решили вместо стартов сосредоточиться на сборах в преддверии Олимпийских игр в Италии. Не вышли на гонку и россияне — Дарья Непряева и Савелий Коростелев. Все ради разделок на этом этапе.
***
В женском прологе топ-3 заняли шведки — Йонна Сундлинг, Моа Илар и Майя Дальквист.
У мужчин такого же доминирования какой-то одной команды не случилось. Лучшее время показал норвежец Ларс Хегген. Следом за ним финишировали швейцарец Роман Альдер и швед Георг Эрссон.
***
В четвертьфиналах шведки продолжили свою доминацию. Сундлинг выиграла у итальянки Федерики Кассоль, Дальквист не дала финишировать первой норвежке Юли Мюре, а Моа Лундгрен — немке Колетте Ридзек, которая упала, но спасла свое положение в гонке. Только у Илар не вышло победить, но ей этого и не требовалось. Со второй позиции Моа все равно напрямую вышла в полуфинал. Лучшей же в ее забеге стала итальянка Ирис Пинтер.
Заключительный четвертьфинал прошел без шведок. Казалось, лидировать там будет американка Джессика Диггинс, но вместо нее на первый план вышла ее коллега — Саманта Смит. Спортсменка известа тем, что совмещает лыжи с футболом, в котором является призером Панамериканских игр. Она выиграла у норвежки Миллы Андреассен и получила много поздравлений от своей звездной сокомандницы, которая проводит заключительный сезон в карьере.
Лаки-лузерами повезло стать немке Лауре Гиммлер и норвежке Тириль Венг.
***
Хегген в первом четвертьфинале подтвердил статус лидера пролога, а вот за вторую путевку в следующую стадию случилась борьба. Норвежец Эвен Нортуг зарубился с Альдером. Финишный рывок чуть лучше продемонстрировал Нортуг.
Затем итальянец Федерико Пеллегрино, который проводит финальный сезон в карьере, показал всем, что перед Играми-2026 находится в хорошей форме. Он выиграл свой забег с солидным просветом относительно соперников. Вторым вслед за ним, кстати, стал его коллега по сборной — Симоне Мочеллини. Лыжник не пустил дальше швейцарца Ноэ Наэффа.
В следующем четвертьфинале надежно пробежали свой спринт финн Лаури Вуоринен и швед Йохан Хэгстрем. Позже, правда, Хэгстрема отправили на последнюю позицию из-за нарушения правил. Это дало возможность чеху Иржи Тузу пробраться в полуфинал.
Без падений у мужчин тоже не обошлось. Четвертый забег тащили на себе норвежец Симен Мюре и итальянец Михаэль Хеллвегер. Перед выкатом на стадион лидеры помешали друг другу и оказались на снегу. Ситуацией сразу же воспользовались швейцарец Валерио Гронд и финн Эмиль Лиекари.
Заключительный забег после дерзкой атаки выиграл неожиданный персонаж — испанец Хауме Пуэйо. Норвежцы Филип Скари и Матиас Хольбек не смогли его остановить. Несмотря на это, Скари вышел в полуфинал со второго места, а Хольбек — как лаки-лузер. Также по времени пробился в следующую стадию итальянец Мартино Каролло.
***
В полуфинале Сундлинг и Дальквист не оставили никаких шансов своим соперницам. Шведки были близки к тому, чтобы оказаться в финале вчетвером, но Лундгрен во второй части своего забега сильно провалилась. Зато Илар, финишировавшая вслед за Ридзек, не подвела. По времени компанию им в решающем спринте составили Гиммлер и Пинтер.
Пеллегрино, тренирующийся под руководством экс-тренера сборной России Маркуса Крамера, казалось, обходят норвежцы, но опыт итальянца взял свое. В подъем он мощно ускорился и вышел в финал с первого места. Вуоринен удачно сработал за его спиной и в разножке Хеггеном смог вырвать себе вторую прямую путевку в медальный забег. Из-за того, что Лиекари и Гронд провели свой забег медленнее первого, Хеггене повезло проскочить в финал. Аналогичное случилось и с Нортугом.
***
У женщин в финале обошлось без интриги. Сундлинг филигранно разложилась и с запасом выиграла спринт. Ридзек неоднократно ускорялась, но единственное, что смогла — лишить Дальквист серебра. Самой несчастной в решающем забеге оказалась Пинтер. Итальянка в какой-то момент шла третьей, но упала и не смогла вернуться в борьбу за медаль.
Драматично все вышло и у коллеги Пинтер по сборной Италии Пеллегрино. В своей 300-й гонке на Кубке мира и без Йоханнеса Клебо рядом Федерико был настроен на победу, но Хегген лишил его этой возможности. На финише тот не дал Пеллегрино перестроиться на параллельную лыжню, и итальянский ветеран стал лишь вторым. Третьим финишировал Нортуг.
Виктория Дмитриева