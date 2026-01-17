Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Илар, Штадлобер, Сундлинг, Тириль Венг выступят в классической «разделке» на 10 км

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
4-й этап.
Оберхоф, Германия.
Женщины.
10 км, раздельный старт, классический стиль.
Начало — 14:55 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
10. Тириль Венг (Норвегия).
19. Лаура Гиммлер (Германия).
23. Милла Андреассен (Норвегия).
34. Майя Далквист (Швеция).
36. Дарья Непряева (Россия).
40. Криста Пярмякоски (Финляндия).
42. Пиа Финк (Германия).
48. Моа Илар (Швеция).
50. Джина дель Рио (Андорра).
52. Йонна Сундлинг (Швеция).
54. Тереза Штадлобер (Австрия).
58. Джесси Диггинс (США).
Полный старт-лист — на сайте FIS.