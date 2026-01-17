Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Ниенге, Нисканен, Валнес и Фермойлен пробегут «разделку» на 10 км классическим стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.
4-й этап.
Оберхоф, Германия.
Мужчины.
10 км, раздельный старт, классический стиль.
Начало — 12:45 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
18. Лаури Вуоринен (Финляндия).
19. Юхан Хагстрем (Швеция).
20. Филип Скари (Норвегия).
24. Лео Юханссон (Швеция).
32. Калле Халварссон (Швеция).
37. Антуан Сир (Канада).
38. Михал Новак (Чехия).
39. Дидрик Тенсет (Норвегия).
40. Ховард Мусебю (Норвегия).
42. Савелий Коростелев (Россия).
44. Эрик Валнес (Норвегия).
52. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия).
54. Мика Фермойлен (Австрия).
56. Федерико Пеллегрино (Италия).
62. Ииво Нисканен (Финляндия).
68. Ларс Хегген (Норвегия).
70. Арси Руусканен (Финляндия).
Полный старт-лист — на сайте FIS.