Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани

КАЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Лыжница Евгения Крупицкая выиграла скиатлон в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.
Крупицкая преодолела дистанцию 20 км за 54 минуты 23,1 секунды. Второй финишировала Алина Пеклецова (отставание — 1,9 секунды), тройку призеров замкнула Екатерина Смирнова (+31,5).
Скиатлон — гонка, в которой первую половину дистанции лыжники проходят классическим стилем, а вторую после смены лыж преодолевают коньковым ходом.
Соревнования в Казани завершатся мужским скиатлоном на 20 км позднее в воскресенье.