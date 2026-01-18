Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупицкая победила в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани

Крупицкая выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани.

Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 18 янв — РИА Новости. Лыжница Евгения Крупицкая выиграла скиатлон в рамках шестого этапа Кубка России, проходящего в Казани.

Крупицкая преодолела дистанцию 20 км за 54 минуты 23,1 секунды. Второй финишировала Алина Пеклецова (отставание — 1,9 секунды), тройку призеров замкнула Екатерина Смирнова (+31,5).

Скиатлон — гонка, в которой первую половину дистанции лыжники проходят классическим стилем, а вторую после смены лыж преодолевают коньковым ходом.

Соревнования в Казани завершатся мужским скиатлоном на 20 км позднее в воскресенье.