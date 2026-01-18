Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем скиатлона в рамках шестого этапа Кубка России, который завершился в Казани.
Большунов преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 51,7 секунды. Второе место занял Илья Семиков (отставание — 17,1 секунды), тройку замкнул Иван Якимушкин (+17,2).
Скиатлон — гонка, в которой первую половину дистанции лыжники проходят классическим стилем, а вторую после смены лыж преодолевают коньковым ходом.
Следующий этап Кубка России пройдет