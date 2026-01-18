Паралимпийцы России выиграли золото в лыжной эстафете на этапе КМ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Паралимпийская сборная России выиграла золотые медали в смешанной эстафете 4×2,5 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Финстерау.
Команда в составе Ивана Голубкова, Евгения Черного, Анастасии Багиян и Станислава Чохлаева преодолела дистанцию за 24 минуты 47,6 секунды.
Также россияне Олег Пономарев, Виталий Малышев, Александр Проньков и Владислав Лекомцев стали победителями в открытой эстафете 4×2,5 км с результатом 21 минута 53,7 секунды.
Соревнования завершились в воскресенье. По итогам этапа Багиян также победила в женском масс-старте, Голубков стал бронзовым призером в масс-старте и серебряным — в гонке с раздельным стартом. Малышев и Пономарев выиграли серебряные медали в спринте, а Лекомцев завоевал бронзу в масс-старте.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус. Спортсмены-паралимпийцы получили право участвовать в соревнованиях FIS без нейтрального статуса и с национальной символикой.