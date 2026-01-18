Паралимпийцы России выиграли золото в лыжной эстафете на этапе КМ

Соревнования завершились в воскресенье. По итогам этапа Багиян также победила в женском масс-старте, Голубков стал бронзовым призером в масс-старте и серебряным — в гонке с раздельным стартом. Малышев и Пономарев выиграли серебряные медали в спринте, а Лекомцев завоевал бронзу в масс-старте.