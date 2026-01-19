Лыжник Денисов — о получении нейтрального статуса: «Подумал, что буду дураком, если откажусь от такой возможности»

— Я заполнил заявку и отправил ее в FIS. В ответ мне прислали анкету, которую я даже не сразу открыл. Через неделю FIS еще раз обратились ко мне и напомнили, что у меня лежит незаполненная анкета. Тогда я уже решил, что нужно довести дело до конца. Все-таки в спорте может произойти все, что угодно. Подумал, что буду дураком, если откажусь от такой возможности.