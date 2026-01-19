Лыжник Денисов — о получении нейтрального статуса: «Подумал, что буду дураком, если откажусь от такой возможности»

Ранее стало известно, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) присвоила Денисову нейтральный статус, дающий право участвовать в международных соревнованиях.
Лучшим результатом 24-летнего лыжника на чемпионате России было 11-е место в спринте. Он стал третьим российским лыжником с нейтральным статусом после Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой.
— Если честно, до сих пор не понимаю, что произошло. Слишком много мыслей, еще предстоит достаточно обдумать и обговорить с тренером. Пока внутри одно сплошное непонимание.
— С какими ожиданиями подавали заявку на нейтральный статус?
— Знал, что я прохожу по всем критериям, которые обозначили в FIS. У меня есть международные пробы, я студент, не служу и никогда не служил в вооруженных силах. Понимал, что прохожу, но одновременно мой результат пока не позволяет выступать на Кубке мира.
— Как проходил процесс получения нейтрального статуса?
— Я заполнил заявку и отправил ее в FIS. В ответ мне прислали анкету, которую я даже не сразу открыл. Через неделю FIS еще раз обратились ко мне и напомнили, что у меня лежит незаполненная анкета. Тогда я уже решил, что нужно довести дело до конца. Все-таки в спорте может произойти все, что угодно. Подумал, что буду дураком, если откажусь от такой возможности.
— Сколько времени прошло между отправкой анкеты и получением итогового результата?
— Счет на оплату пришел прямо перед новогодними праздниками, 26 или 27 декабря. Все банки не работали, поэтому у меня просто не было возможности оплатить. Только на прошлой неделе смог закрыть этот вопрос.
— Елена Вяльбе только недавно говорила, что больше никому из наших лыжников нейтральный статус не придет, а теперь вы его получили.
— Можно сказать, что мой случай несколько отложенный. Если бы я подавался вместе с Савелием, получил бы нейтральный статус раньше. У меня были свои проблемы и после этапа Кубка России в Тюмени я уехал домой решать их.
— Ожидаете ли, что нейтральный статус получит еще кто-то из наших лыжников?
— Даже не знаю, что будет дальше. Я так и не разобрался в соответствии критериям FIS. Знаю ребят, которые подходят по всем из них, но допуска у них так и нет.
— Что планируете делать дальше? Стоит ждать вас на Кубке мира?
— Пока не успели обсудить этот вопрос. Созвонились с Егором Владимировичем [Сориным] буквально час назад. Завтра у меня плановое медобследование в Москве, другой информации пока нет. Будем решать этот вопрос попозже.
— Какая первая реакция была у тренера?
— Он удивился, не ждал такого исхода.
— Лично вы чувствуете, что готовы выступать на международной арене? Желание поучаствовать есть?
— Признаюсь честно, есть небольшой страх, но желание соревноваться огромное. Амбиции у меня есть, поэтому считаю, что нужно пробовать.
— За что можете сейчас бороться на Кубке мира?
— Мой последний международный старт был еще в 2022 году. Нет вообще никакого понимания, что меня ждет. Даже свои ощущения не могу предсказать.
— Есть ли шанс увидеть вас в Милане?
— Уверен, что туда поедут Даша и Савелий. У нас ведь квота только 1+1. Скорее всего, я пролетаю мимо Олимпиады, — сказал Денисов в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.