Расписание трансляций седьмого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам.
7-й этап.
Сыктывкар.
Расписание трансляций.
23 января, пятница.
10:45 — женщины и мужчины, квалификация спринта, классический стиль.
13:15 — женщины и мужчины, финалы спринта, классический стиль.
24 января, суббота.
10:30 — женщины, 10 км, классический стиль.
13:00 — мужчины, 15 км, классический стиль.
25 января, воскресенье.
11:00 — женщины и мужчины, квалификация командного спринта, свободный стиль.
12.30 — женщины и мужчины, финалы командного спринта, свободный стиль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок — московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».