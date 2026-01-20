«Незнакомые люди в край оборзели». Хейтеры довели звездных лыжниц

«Мне кажется, что скоро спортсмены соберутся и создадут группу, в которой мы будем обсуждать комментаторов, у которых пена изо рта уже идет, — написала лыжница в своем Telegram-канале. — Будем брать их фамилии и всячески поливать грязью, чтобы комментаторы видели себя со стороны. Мне нравится, что мы с такими людьми живем на разных планетах. Но если об этом не говорить, это войдет в привычку. Где-то в параллельной Вселенной тем временем есть такое слово, как поддержка. Поддержка, потому что ты свой, мы из одной страны, мы гордимся нашими спортсменами (и не только). И вот это есть единство. Слово, которое многим не знакомо, к сожалению… Радует лишь то, что есть и люди, которые все понимают, выражают поддержку и радуются за других. Вот за такое спасибо!».