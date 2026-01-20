«Незнакомые люди в край оборзели». Хейтеры довели звездных лыжниц

Одна из самых позитивных российских лыжниц Юлия Ступак неожиданно разразилась гневной тирадой в социальных сетях. Недовольство олимпийской чемпионки направлено на комментаторов, которые отказывают нашим спортсменам в поддержке в нынешние непростые времена. «Когда допускают наших спортсменов, наши же болельщики (не все) заранее поливают грязью, между собой ругаются, на спортсменов наезжают, беспокоятся за свой бюджет, который мы у них воруем (судя по всему), — эмоционально выразила свое мнение 30-летняя спортсменка. — И тут понимаешь, что сначала мы убирали дистанцию между нами и болельщиками, а теперь я наблюдаю за тем, как абсолютно незнакомые люди в край уже оборзели…».
Мы с такими людьми живем на разных планетах
После успешного выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине (золото в эстафете и бронза в командном спринте) Ступак пропустила множество стартов, ссылаясь на травмы и болезни. Из ее результатов за последние четыре года можно вспомнить разве что серебро в спринте на чемпионате России-2023 и недавнюю бронзу в той же дисциплине на этапе Кубка страны в Чусовом в декабре 2025-го. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе даже жаловалась, что у звездной лыжницы «есть небольшие проблемы с головой». Зато Юлия радовала подписчиков зажигательными танцами в соцсетях. Кроме того, в мае прошлого года Ступак победила на праймериз «Единой России» накануне выборов в госсовет Республики Коми. Правда, на самих сентябрьских выборах титулованная спортсменка в избирательные списки не попала.
В феврале 2023 года олимпийская чемпионка по приглашению бывшего тренера сборной России Маркуса Крамера готовилась к внутренним российским стартам в итальянских Альпах, вызвав гнев антироссийски настроенных лыжников из Норвегии. Летом 2024 года Юлия перешла из группы Юрия Бородавко под начало тренера Егора Сорина, заявив, что ей нужна «более европеизированная подготовка». Возможно, именно желанием защитить своих напарников по тренировкам Савелия Коростелева и Дарью Непряеву от хейта из-за нейтрального статуса вызваны нынешние резкие заявления Ступак в соцсетях. Сама Юлия, представляющая на внутренней арене ЦСКА, право выступать на Кубке мира пока не получила.
«Мне кажется, что скоро спортсмены соберутся и создадут группу, в которой мы будем обсуждать комментаторов, у которых пена изо рта уже идет, — написала лыжница в своем Telegram-канале. — Будем брать их фамилии и всячески поливать грязью, чтобы комментаторы видели себя со стороны. Мне нравится, что мы с такими людьми живем на разных планетах. Но если об этом не говорить, это войдет в привычку. Где-то в параллельной Вселенной тем временем есть такое слово, как поддержка. Поддержка, потому что ты свой, мы из одной страны, мы гордимся нашими спортсменами (и не только). И вот это есть единство. Слово, которое многим не знакомо, к сожалению… Радует лишь то, что есть и люди, которые все понимают, выражают поддержку и радуются за других. Вот за такое спасибо!».
Напомню, что ранее Ступак уже публично защищала спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, но сама подчеркивала, что ради возвращения на Кубок мира не станет подписывать никаких документов, противоречащих ее убеждениям. «Реально надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена, — говорила Юлия в интервью ТАСС в феврале 2023 года. — Я российский атлет, я люблю и уважаю свою страну. И если мне дают нейтральный статус, то никакой бумаги я подписывать не буду. Мы так бегаем уже много лет. Просто нас и так ущемляют в правах, и если еще потребуют подписывать какие-то бумаги, то точно нет».
Нет смысла взаимодействовать со всезнайками с диванов
Не исключено, что нынешний срыв Ступак связан с волной критики, которая обрушилась на некоторых спортсменов сборной России, которые вместо этапа Кубка страны в Казани отправились в Сыктывкар на чемпионат Росгвардии по лыжным гонкам и служебному двоеборью. Среди тех, кто сделал этот спорный выбор, была еще одна напарница Юлии по группе Сорина — олимпийская чемпионка Вероника Степанова. Уезжая из столицы Татарстана, эпатажная спортсменка успела поссориться с местными журналистами, в очередной раз отказав им в интервью. На недовольство СМИ Вероника отреагировала в соцсетях в своем обычном безапелляционном стиле.
«С пишущими кровоинфососами и всезнайками с диванов взаимодействовать смысла никакого нет, — отметила 25-летняя спортсменка. — У вас осталось всего два рабочих приема: попытка интервью сразу после гонки со стандартным “как бежалось?” и бесконечное интервью по видеосвязи, где вопросы всегда одинаковы, как будто вам их выдали во время учебы на журфаке и потребовали никогда не менять. Не думайте, что злорадствую над вашим упадком. Я как раз заинтересована в максимальной аудитории — но у вас ее просто нет».
Это не первая попытка Степановой уязвить профессиональные СМИ. Еще в марте 2023 года спортсменка выпустила колонку на matchtv.ru, где заявила, что пишущая журналистика застряла в прошлом веке и вообще никому не нужна. Откуда у молодой лыжницы такие «глубокие» знания о медиасфере, осталось загадкой. Хотя та же Елена Вяльбе неоднократно намекала, что Вероника озвучивает в соцсетях чужие мысли. Как бы то ни было, за последние четыре года Степанова настроила против себя очень многих и в России, и за границей. Так что человеку, который намеренно «убрал дистанцию» между собой и болельщиками, странно удивляться, когда ее начинают хейтить по любому возможному и не возможному поводу.
При этом в российских лыжах есть звезда, которая совершенно не боится общаться с журналистами из разных стран и вызывает по большей части положительные эмоции. Савелий Коростелев после своего дебюта на Кубке мира и участия в «Тур де Ски» дал множество интервью и комментариев, которым бы позавидовали многие специалисты пиара. Да, не все довольны первыми результатами россиян на международных стартах, а среди болельщиков есть те, кто не приемлет выступления под нейтральным флагом. Но Коростелев, в отличие от наших олимпийских чемпионок, держит себя в руках и общается со всеми очень достойно. В данный момент Савелий готовится выступить в швейцарском Гомсе на последнем перед Олимпиадой этапе Кубка мира, который пройдет с 23 по 25 января.