Губерниев ответил Ступак: «Хочется посмотреть, как лыжники объединятся и поедут по стране, морды хейтерам бить»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на эмоциональный пост лыжницы Юлии Ступак.

Источник: РИА "Новости"

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам раскритиковала российских болельщиков из-за негатива по отношению к спортсменам.

«Дорогая Юлия Ступак! Говна в интернете много, но кто сказал, что будет легко публичному человеку, спортсмену? Жизнь сейчас такая, и удар надо держать! И очень хочется посмотреть, как объединятся лыжники, и давай ездить по стране, морды хейтерам бить. Кино, кажется, такое было в Голливуде. В общем, держаться!

Вот я держусь блистательно и все вокруг — мои фанаты, вся Русь-матушка! И еще одно. Биатлонисты, кажется, добрее лыжников. Почему? Неужели оружие обязывает? Или иное?» — написал Губерниев в телеграм-канале.