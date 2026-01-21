«Коростелев не самый сильный спортсмен, Непряева тоже не суперзвезда». Чемпион ОИ о шансах россиян на Играх-2026

"Сложно сказать про перспективы россиян. Честно говоря, Савелий не самый сильный спортсмен. У Непряевой побольше шансов, но она тоже не суперзвезда. Не знаю по поводу подготовки в этом сезоне. Если они целенаправленно не готовились к Играм, то шансов не так много, но чудеса случаются. Можно вспомнить Большунова, который на прошлой Олимпиаде завоевал несколько медалей. Никто от него не ожидал прыти.
Зачастую фавориты не очень хорошо выступают, потому что на них давят. Кроме того, сложно будет обыграть стероидных норвежцев. Но Олимпиада может преподнести неожиданные результаты, поэтому надеемся на медали", — приводит слова Васильева Metaratings.ru.
Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Коростелев и Непряева — единственные российские лыжники, допущенные на соревнования.