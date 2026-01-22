От Непряевой и Коростелева на Олимпиаде ждут медалей. Давление нарастает

«Вся страна будет болеть за Коростелева и Непряеву. После слов Савелия о том, что на 99 процентов чуда может не быть, мы все уже волновались, — заявил Metaratings призер Олимпиады Алексей Петухов. — Кубок мира стал для них первым подобным опытом, и можно констатировать, что они однозначно будут бороться за медали на Олимпийских играх. Не скажу, что там конкуренция меньше, но и не больше, потому что от каждой страны участников будет меньше, чем на этапах Кубка мира. Надеемся на везение, хорошую подготовку, и при стечении всех факторов они будут бороться за подиум. Оба — сильные спортсмены, которые уже зарекомендовали себя. Мы знаем русские примеры, когда спортсмены приезжали на мировые старты и завоевывали медали. Молодая психология порой помогает выступить лучше».