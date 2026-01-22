От Непряевой и Коростелева на Олимпиаде ждут медалей. Давление нарастает

Российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев получили допуск на Олимпиаду-2026 и готовятся к последним официальным стартам перед поездкой на Игры — этапу Кубка мира в швейцарском Гомсе. На этих соревнованиях собирается звездный состав участников, и по их итогам можно будет корректировать олимпийские амбиции. Впрочем, многие наши болельщики и специалисты все решили заранее. От нейтралов, которые за девять международных гонок в конце прошлого и начале нынешнего года ни разу не сумели финишировать на подиуме, требуют олимпийских медалей. Иной результат, видимо, будет расцениваться как провал — так что через две-три недели молодым россиянам придется выступать на трассах Валь-ди-Фьемме под огромным давлением.
Многое будет зависеть от персонала
После многодневки «Тур де Ски», на которой Дарья и Савелий выполнили задачу-минимум, финишировав в топ-10 общего зачета, российские лыжники приняли участие в классической разделке на этапе Кубка мира в Оберхофе. Там, в отсутствие многих сильных соперников, Коростелев показал пятое время, а Непряева — только 16-е. При этом наши соотечественники намеренно пропустили спринт, который провалили трижды за последние пять недель. Если они не выйдут на самую короткую классическую дистанцию и в ближайшую субботу на этапе в Гомсе, это может стать косвенным подтверждением стратегического решения не распылять на Играх-2026 силы на дисциплину, в которой мало шансов даже пройти квалификацию. Теоретически это может дать на Олимпиаде четыре дня отдыха между скиатлоном (7−8 февраля) и коньковой разделкой на 10 км (12−13 февраля).
«Будут ли они бежать все дистанции на Олимпиаде? Пока еще думаем. Скорее всего, да — побегут все дистанционные гонки, к которым будут допущены, — отметил тренер спортсменов Егор Сорин в интервью Sport24. — Все еще в процессе обсуждения. Многое будет зависеть от того, сколько человек из персонала нашей команды получат доступ на стадион и олимпийские аккредитации. Уже после этого будем принимать окончательные решения. Вопрос с моим присутствием сейчас находится в процессе обсуждения. У меня точно не будет олимпийской аккредитации. И пока не могу точно сказать, поеду я на Олимпиаду или нет. Честно говоря, я о приглашении от МОК даже не думал. Все шло своим чередом. Как получилось, так получилось».
Напомню, что появление Сорина без аккредитации на «Тур де Ски» вызвало небольшой скандал, спровоцированный украинским тренерским штабом и норвежским лыжником Эриком Вальнесом. На Олимпиаде-2026 правила доступа к объектам будут жестче, так что отсутствие привычной поддержки тренера станет для Непряевой и Коростелева дополнительным испытанием. В этой связи возникает вопрос: насколько адекватно требовать от наших спортсменов медалей на Олимпиаде? Притом что до сих пор им по большому счету ни разу не удалось дать бой лидерам мировых лыж. Возможно, это получится в Гомсе в воскресном масс-старте классикой на 20 км. В нем собирается стартовать практически весь цвет мировых лыж. У мужчин заявлены норвежские топы Йоханнес Клебо, Харальд Амундсен и Эмиль Иверсен. У женщин не будет Хейди Венг, Кристин Шистад, Фриды Карлссон и Эббы Андерссон, но все равно конкуренция по сравнению с Оберхофом повысится.
Молодая психология помогает выступить лучше
Сами наши спортсмены пока не показывают переживаний на фоне очень серьезного давления, хотя и ограничили общение со СМИ. На новость об одобрении олимпийской заявки комиссией МОК по допуску Коростелев отреагировал в соцсетях одним словом: «Подтверждено». И коротким видео, на котором он вдвоем с Непряевой скатывается на одной ледянке со снежного склона (чем усугубил слухи о неформальных отношениях между нашими нейтралами). Такой позитив в соцсетях дает надежду, что будущие олимпийцы сейчас не читают комментариев отечественных специалистов, большинство из которых уже нацепили на шею Дарье и Савелию олимпийскую медаль. Эйфорию поддержал даже обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт, который в последнее время просто завалил российские СМИ оптимистичными прогнозами.
«Коростелев прибавляет с каждой гонкой и продемонстрировал впечатляющее выступление в Оберхофе, — приводит слова Сальтведта РИА “Новости”. — Пока он немного отстает от топ-3, но на Олимпиаде гонка на 10 км будет открыта для возможностей. Трасса сложная, но россиянин уже показал, что способен с ней справляться, как это было на “Тур де Ски”. В удачный день Савелий реально может побороться за медаль. Это будет небольшим сюрпризом, но далеко не невозможным».
«Вся страна будет болеть за Коростелева и Непряеву. После слов Савелия о том, что на 99 процентов чуда может не быть, мы все уже волновались, — заявил Metaratings призер Олимпиады Алексей Петухов. — Кубок мира стал для них первым подобным опытом, и можно констатировать, что они однозначно будут бороться за медали на Олимпийских играх. Не скажу, что там конкуренция меньше, но и не больше, потому что от каждой страны участников будет меньше, чем на этапах Кубка мира. Надеемся на везение, хорошую подготовку, и при стечении всех факторов они будут бороться за подиум. Оба — сильные спортсмены, которые уже зарекомендовали себя. Мы знаем русские примеры, когда спортсмены приезжали на мировые старты и завоевывали медали. Молодая психология порой помогает выступить лучше».
Нужно сосредоточиться на одной гонке?
Конечно, глупо ехать на главный старт четырехлетия и не ставить перед собой самые сложные задачи. Особенно в ситуации Непряевой и Коростелева, которые еще в начале нынешнего сезона были уверены, что Игры-2026 пройдут без них (Дарья даже плакала по этому поводу в соцсетях), а потом преодолели на пути к олимпийской мечте множество невзгод. Однако сейчас наших нейтралов гонят к медалям Олимпиады, основываясь исключительно на вере в высочайший потенциал и уровень отечественных лыжных гонок. Хотя никаких объективных подтверждений наших претензий на подиум в Валь-ди-Фьемме пока нет.
«Я жду, как и все, медаль в какой-нибудь из гонок, — отметил в разговоре с ТАСС призер Олимпиады Иван Алыпов. — В спринте шансов нет. Эстафета, большая и спринтерская, тоже выпадает, так как это командные виды. Остаются разделка, марафон и скиатлон. Посмотрев на готовность иностранных спортсменов в разделках, видно, что это действительно топ. Плюс разделка будет коньком, а наши ребята более привержены классике. Поэтому завоевать медаль в коньковой разделке шансов нет — это мое личное мнение. Остаются скиатлон и марафон, то есть 20-километровая и 50-километровая дистанции. Нужно сосредоточиться на одной гонке и не распыляться».
«Если Савелий и Дарья окажутся в шестерке лучших, это будет очень хорошо, — призывала трезво оценивать ситуацию участница трех Олимпиад Ольга Завьялова в разговоре с “Матч ТВ”. — После такого перерыва для наших лыж это будет нормальный результат. Ребята на Играх наберутся опыта для дальнейшего выступления. У молодых психика устроена иначе, они едут и не думают о давлении, только с возрастом приходит осознание, а пока все играючи. Нужно бежать в свою силу, не волноваться. Выходить и ни о чем не думать, получать удовольствие».
Тем не менее оптимистов, убежденных, что Непряева и Коростелев будут бороться за медали в каждой гонке ОИ-2026, в России сейчас намного больше. Это замечательно в плане поддержки наших спортсменов — они сейчас очень в этом нуждаются. Но включать награды лыжников в олимпийский медальный план кажется сильно преждевременным. Как показал опыт Парижа-2024, даже успешные старты на Кубках мира в условиях ограниченной заявки нашей сборной не гарантируют вообще ничего. Поэтому, прежде чем планировать разгром норвежцев, неплохо бы выиграть у них в очной борьбе хотя бы один раз — например, в предстоящее воскресенье в Гомсе.
Олег Шамонаев