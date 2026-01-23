«За медали Непряева и Коростелёв на Олимпиаде поборются»

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр-2022 года по биатлону Кристина Резцова идет на втором месте в общем зачете Кубка России по итогам трех этапов (после них осталось провести финальный, который пройдет в конце февраля в Златоусте). Кроме того, 29-летняя спортсменка лидирует в общем зачете Кубка Содружества, четвертый этап намечен на
В интервью «Известиям» Резцова оценила шансы на возвращение наших биатлонистов на международную арену, а также поделилась мнением о перспективах российских лыжников на Олимпиаде-2026.
«Будем действовать по ситуации»
— Как оцените для себя нынешний сезон?
— Считаю, что всё складывается для меня очень удачно. Немного недовольна стрельбой — летом на сборах работа над этим была более качественная, не знаю, почему в соревнованиях у меня получается хуже на огневом рубеже. А формой своей довольна на 100%, с каждой гонкой я ее не теряю — только «растут ноги». Единственная проблема в том, что копится усталость, но в целом я абсолютно довольна проведенной работой и результатами, которые показываю в этом сезоне.
— После декабрьских допусков первых российских спортсменов в нейтральном статусе до этапов Кубка мира в зимних видах спорта у вас появилась надежда, что если не в этом, то в следующем сезоне вы и другие российские биатлонисты также вернетесь на международную арену?
— На самом деле, стараюсь не думать об этом. Конечно, мы в этом сезоне самым лучшим образом готовились именно к предстоящим Олимпийским играм в Италии. И международному сезону в целом. Но как допустят — так допустят. Будем действовать по ситуации. Наше дело маленькое — просто быть готовыми к моменту, когда нас вернут на международные старты.
— Верите, что до конца 2026 года можете вернуться на них и принять участие в следующем Кубке мира, который начнется в конце ноября или декабре?
— Честно говоря, вообще не знаю, потому что нам ничего не говорят. В СМИ тоже нет никакой информации. Подвижек нет, поэтому я не в курсе. Так что посмотрим. Я лично буду очень счастлива, если вернемся. Очень хочется побегать на этом уровне.
«Один-два этапа Кубка мира, и мы спокойно выйдем на их уровень»
— Когда смотрите этапы Кубка мира, сравниваете себя с их участниками? Есть понимание, сколько понадобится времени, для того чтобы выйти на их уровень, когда вернетесь?
— Смотрю некоторые гонки. И вижу степень готовности участников. Не скажу, что мы сильно отстаем. Думаю, в функциональном плане у нас нет никаких проблем. Единственное, что нас, наверное, там удивит, — это темп стрельбы. Там почти идеальные условия, почти везде. Мало мест в Европе, где плохая ветровая обстановка, скользкие ковры на рубеже. Поэтому они наращивают скорость стрельбы. Нам надо будет к этому привыкать. Но думаю, что один-два этапа Кубка мира, и мы спокойно выйдем на их уровень.
— Есть планы железно пройти следующий четырехлетний олимпийский цикл и выступать минимум до Олимпиады-2030?
— Однозначно рано об этом говорить. Я такой человек, который не умеет строить планы на следующую неделю (улыбается). Поэтому не знаю, как получится дальше. Пока будет позволять здоровье, наверное, еще побегаю. Но не забывайте, что у меня двое детей. И я бы хотела всё-таки заняться их воспитанием. Так что насчет четырехлетки ничего не могу обещать, но пока не планирую заканчивать карьеру.
— Здоровье позволяет?
— Пока да. Конечно, с возрастом всё-таки вылезают болячки. Большой спорт — это, к сожалению, не про здоровье. Но пока всё в рабочем режиме, контролируемо и непоправимых проблем нет.
— Следили за лыжниками Дарьей Непряевой и Савелием Коростелёвым на этапах Кубка мира?
— Не все их гонки смотрела. Но, судя по результатам и тому, что видела, Савелий и Дарья достойно показывают себя. Думаю, за какую-нибудь медаль каждый из них поборется на Олимпиаде.
