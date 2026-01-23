Ричмонд
Лыжи. Кубок мира. Лундгрен и Хагстрем, Шлинн и Дривенес, Кахара и Йоэнсуу, Гиммлер и Ридзек пробегут командный спринт свободным стилем

23 января на этапе Кубка мира по лыжам в Гомсе пройдет женский командный спринт свободным стилем.

Источник: Спортс"

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26.

5-й этап.

Гомс, Швейцария.

Женщины.

Командный спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 14:30, начало финала — 16:30 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

1. Астрид Ойре Шлинн — Юлие Дривенес (Норвегия-1).

2. Моа Лундгрен — Йоханна Хагстрем (Швеция-1).

3. Ясмин Кахара — Ясми Йоэнсуу (Финляндия-1).

4. Лаура Гиммлер — Колетта Ридзек (Германия-1).

5. Вилма Рююттю — Вилма Ниссинен (Финляндия-2).

6. Надя Келин — Алина Майер (Швейцария).

7. Катерина Ганц — Николь Монсорно (Италия-1).

8. Ирис де Мартин Пинтер — Федерика Кассоль (Италия-2).

9. Эвелина Крузелл — Марта Русенберг (Швеция-2).

16. Каролине Греттинг — Тириль Уднес Венг (Норвегия-2).

Расписание пятого этапа Кубка мира по лыжам в Гомсе.